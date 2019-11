Gault&Millau: Dit zijn de best scorende restaurants in West-Vlaanderen

Chef Tim Boury is daarmee in West-Vlaanderen de enige stijger in het segment van de toprestaurants.

In de bossen

Restaurant Schatteman uit Hertsberge haalde 16/20 en schuift een categorie op. Het echtpaar Schatteman koos voor een bijzondere plek in de bossen van Hertsberge toen ze acht jaar terug beslisten om voor eigen rekening te beginnen. Gregory volgde zijn koksopleiding in de Groene Poorte in Brugge en was jarenlang souschef bij Hertog Jan. En daar deed zijn vrouw Marieke haar wijnkennis op voor de klassieke keuken van manlief.

"Ik eet zelf graag sauzen", zegt Gregory Schatteman. "Het is een beetje mijn specialiteit. Dat de mensen nog een beetje kunnen soppen met brood. Een lekkere keuken. Dat is wat we brengen. Een beetje klassiek soms en dan wat andere toetsen. Aziatische dat we soms gebruiken gember en citroengras om het een beetje lichter te maken. Wel nog altijd Bourgondische stijl."

Eigen visie op gastronomie

Ook Restaurant Willem Hiele uit Koksijde schuift met 16/20 een categorie op. Ook dat restaurant vind je in Koksijde op een bijzondere locatie. Twee jaar geleden was de Koksijdenaar voor Gault&Millau de culinaire ontdekking van het jaar. Hij staat intussen ook op de lijst van tweehonderd beste restaurants in Europa. Willem en zijn vrouw Shannah hebben een eigen visie op gastronomie. Een bezoek aan Willem Hiele is een belevenis.

"Zee en vuur hebben altijd een grote rol gespeeld in mijn leven", zegt Willem Hiele. "Dat is voor mij een vertrekpunt om te koken. We koken heel veel op open vuren. Er hangen hier geen thermometers er wordt zeer instinctief gekookt. En producten zelf gaan telen ook. Ook de filosofie van mijn vrouw. Dat is ook belangrijk. Het is uiteindelijk een verhaal dat we samen hebben opgebouwd."

Eind van de maand geeft uitgeverij Kannibaal een boek uit over de authentieke keuken van Willem Hiele.

De West-Vlaamse toppers (16+)

Alle West-Vlaamse scores, per stad/gemeente