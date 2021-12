Gault&Millau: Martijn Defauw (Rebelle) Jonge Chef van het Jaar

Volgens Gault&Millau staat het nieuwste Vlaamse keukenwonder in Marke achter de stoof. Martijn Defauw is 34 en startte vier jaar geleden met Rebelle. In de restaurantgids wordt hij naar voren geschoven als 'Jonge Chef van het Jaar'.

Respect voor het product

Tot Jonge Chefs van het Jaar werden dit jaar bekroond: Martin Volkaerts (L’Amandier - Genval) voor Wallonië, Martijn Defauw (Rebelle - Marke) voor Vlaanderen en François-Xavier Lambory (Stirwen – Brussel) voor het Brussels Gewest. Rebelle scoort 15/20 in de gids. Restaurantnaam 'Rebelle' past bij eigen gereide chef. Respect voor de leverancier en zijn uniek product is hier de keukenwijsheid, zegt Martijn Defauw: "

Een visser, een boer, iemand die wijn maakt... Tal van artisanale mensen en die zijn soms de mensen achter het geheel. Dat is heel belangrijk. Een product dat is voor mij erg belangrijk. Zonder dat moet je nooit beginnen met koken en ga je nooit top geraken."

Het reilen en zeilen in de zaal is voor Tessa D’Haene. De titel van Jonge Chef van het Jaar is een opsteker voor het koppel. Als starters kregen ze in de lockdown harde noten te kraken:

"Toen we het kochten, hebben we al ons geld in het pand gestopt. Heel ons spaarboekje. We moesten het met weinig doen in het begin en voorlopig blijft dat ook zo. Het is wel het verlengde van ons zelf. We gaan in het bord en in het glas alles er op en er aan doen. Maar alles mag wat minder formeel zijn.

" (Lees verder onder de foto)

Sans Cravate: Wijnkaart van het jaar

Henk Van Oudenhove, van restaurant Sans Cravate in de Brugse Langestraat mag dan weer pronken met zijn wijnkaart: "

Ik ga eerlijk zeggen dat ik niet over heel de wereld kan focussen. Daar heb ik niet het budget en de tijd voor. Frankrijk is nog altijd de grootste brok op onze wijnkaart Spanje en Italië uiteraard ook. Daarnaast zijn er nog andere interessante landen. Zelfs België komt de laatste jaren op de poort kloppen met een jonge generatie wijnmakers die een nieuwe wijn doet waaien in ons land."