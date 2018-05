Geïdentificeerde soldaten krijgen herbergrafenis

Die werd op die dag,100 jaar geleden officieel ingewijd en in gebruik genomen. Voor het eerst in decennia worden vier Belgische soldaten, die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog, samen met alle eer en respect herbegraven. Ze werden in 2016 ontdekt op twee verschillende verkavelingswerven in Diksmuide.

Primeur

Het War Heritage Institute besliste alles in het werk te zetten om de vier, aan de hand van een studie van beschikbare historische documenten in combinatie met een onderzoek van DNA-stalen, te identificeren voor ze herbegraven worden. Het gaat om één Fransman die ondertussen begraven ligt op de Franse militaire begraafplaats van Saint-Charles de Potyze bij Ieper en drie Belgen. Nader onderzoek wees uit dat deze jongens allen behoorden tot het 12de Linieregiment. Dit bleek uit het feit dat de uniformknopen die bij de drie gevonden werden het cijfer "12" droegen. Verder werden er nog persoonlijke artefacten gevonden op de lichamen zoals pijpen, een schaar, een flesje Franse parfum, een pistool, een potlood, een kam, enz...