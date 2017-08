De jonge autobestuurder die eergisterennacht een ongeval had in Oostende is nog steeds voortvluchtig. Dat zegt het parket van West-Vlaanderen.

Intussen is het wel duidelijk dat de wagen in Noord-Frankrijk gestolen was, meer bepaald in de streek van Valenciennes. De passagiers, die bij hem in de auto zaten en zwaar gewond geraakten, liggen nog in het ziekenhuis, slechts een van hen kon al verhoord worden. De politie trekt intussen alle registers open om hem te vinden.