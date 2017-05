Gecrashte piloot geeft voordracht in zijn oude school

Anthony Caere, de West-Vlaamse piloot uit Westkapelle bij Knokke-Heist, die ruim een maand geleden met zijn vliegtuig neerstortte in Congo, heeft gisteravond een voordacht gegeven in het OLV Ter Duinen in Zeebrugge.

De man liep bij de crash zware hoofd- en gezichtwonden op, maar is goed herstellende van zijn operatie. De piloot raakte bekend door zijn werk in het Virungapark in Congo. Hij werd gevolgd door de tv-reeks Flying Doctors op Eén. Caere wil zo snel mogelijk weer naar Congo, maar hield er aan om de leerlingen en leerkrachten van zijn oude school een relaas te geven van zijn avontuurlijke verhalen.

Angst om opnieuw achter de stuurknuppel te kruipen kent Anthony niet. Hij werkt in het Virungapark op vraag van prins Emmanuel de Mérode die er een heel project uit de grond stampt. "In 2025 willen we alle vier miljoen mensen die rond het park wonen betrekken bij de landbouw en van alles en nog wat", zegt Caere. "Op die manier willen we ze achter het park krijgen door ze elektriciteit te geven, medische zorg, onderwijs en jobs. Met de steun van de bevolking redden we het park".