Gedeeltelijke zonsverduistering bij ons te zien

Tussen bewolking en enkele buien door zal vandaag een gedeeltelijke zonsverduistering waarneembaar zijn. Dankzij enkele opklaringen is de kans groot op een goed zicht.

De gedeeltelijke zonsverduistering is in België tussen 11.09 uur en 13.01 uur waar te nemen. Op het hoogtepunt om 12.04 uur zal 22 procent van de zon bedekt zijn.

Het beste zicht is voor de Russen, want in sommige delen van het land zal de zon voor 82 procent schuilgaan achter de maan. Nergens op aarde zal een volledige eclips te zien zijn.

MET ECLIPSBRIL

De Vlaamse volkssterrenwachten lanceerden onlangs nog een campagne rond oogveiligheid. Ze waarschuwen ervoor dat zonnewaarnemingen niet zonder gevaar zijn en vragen mensen om gebruik te maken van een eclipsbril bij het bekijken van de zonsverduistering.