Gedenkplaat voor twee gesneuvelde piloten uit WO 1 in Lauwe

Luitenant George Whitehead (23) en 2de Luitenant Reginald Griffiths MC (20) werden uit de lucht geschoten door een Duitse mitrailleur, en kwamen om het leven op het veld van “Farm Verbrugge”.

De familie kreeg ooit de belofte dat er een straat naar hen zou genoemd worden. Maar het is anders afgelopen. Tot gisteren was er geen enkel spoor van de twee oorlogshelden meer terug te vinden. Vandaar het initiatief van Bernard Demeester, schrijver van het boek ‘Lauwe in de Groote Oorlog 1914-1918’, om aan de rand van de velden van ‘Fram Verbrugge’, een gedenkplaat in te huldigen ter nagedachtenis van de twee gesneuvelde Britse officieren.