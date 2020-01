Gedenksteen Zonnebeke na twee jaar terecht

In Zonnebeke is een gedenksteen die anderhalf jaar geleden spoorloos verdwenen was, weer teruggevonden.

De gedenksteen was een eerbetoon van de in 2008 oudste oorlogsveteraan Harry Patch aan zijn gesneuvelde kameraden. Twee jaar geleden reed een landbouwer de steen met zijn tractor van zijn voetstuk. Maar wanneer hij die in de beek wil lozen, wordt hij opgemerkt door een toevallige omestaander. Sindsdien ontbrak elk spoor van de gedenksteen.

Al snel kwam er via crowdfunding een replica. Maar vandaag keerde de echte steen terug naar het café van Johan Vandewalle in Zonnebeke, dankzij de man die hem in 2018 uit de beek redde.