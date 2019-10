Gedetineerde houdt cipier in houdgreep

Een 39-jarige man heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor slagen en verwondingen in de gevangenis van Brugge. Christophe M. nam een cipier in een houdgreep. Het openbaar ministerie eiste vijftien maanden effectieve gevangenisstraf.

De feiten speelden zich op 28 mei 2017 af in de cel van de beklaagde. Volgens het parket stelde M. zich verbaal agressief op en gaf hij een stoot met de schouder. De cipier duwde hem terug in zijn cel, maar besefte dat de gedetineerde zijn medicatie nog moest krijgen. Toen hij de celdeur opnieuw opende, werd het slachtoffer onmiddellijk in een houdgreep genomen. Uiteindelijk moest de celgenoot van M. tussenbeide komen.

Het openbaar ministerie legde uit dat het slachtoffer na het incident enkele weken werkonbekwaam was. "De beklaagde is bovendien al meermaals veroordeeld, waaronder vier keer voor feiten van geweld", aldus procureur Charlotte Vonck. In die omstandigheden vorderde het OM vijftien maanden effectief.

Aparte sfeer

De verdediging probeerde de aparte sfeer binnen de gevangenismuren te omschrijven. "Men loopt op de tippen van hun tenen, omdat men onderbemand is", aldus meester Jan Dekersgieter. Volgens de advocaat zijn veel cipiers daardoor snel zenuwachtig. De spanningen zouden die bewuste dag ontstaan zijn omdat de beklaagde zijn vuilnisbak niet mocht legen. Meester Dekersgieter drong aan op hoogstens zes maanden cel, want een hogere straf zou betekenen dat zijn eerdere veroordeling tot 30 maanden voorwaardelijk alsnog effectief zou worden.

De rechter doet uitspraak op 5 november.