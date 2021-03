Gedetineerde wil excuses aanbieden voor gijzelen cipier

Faton S. wil volgens zijn advocaat zijn excuses aanbieden aan de vrouwelijke cipier die hij woensdag urenlang gijzelde. Naar aanleiding van de feiten werd de verdachte overgeplaatst naar de gevangenis van Beveren.

De feiten deden zich op 24 februari rond 14.20 uur voor tijdens de wandeling. Zonder precieze aanleiding gijzelde en bedreigde Faton S. een cipier met een zelfgemaakt steekwapen. S. had een balpen met plastic omwikkeld en de punt verwarmd. De gedetineerde vroeg om de vrijlating van zijn broer en zijn vader, die in andere gevangenissen zitten. Voor zichzelf eiste hij een helikopter.

De speciale eenheden van de federale politie kwamen ter plaatse om de situatie te ontmijnen. Na uitgebreide onderhandelingen met de gijzelnemer kon kort voor 18 uur een einde gemaakt worden aan de gijzeling. De verdachte gaf zichzelf uiteindelijk over. De cipier, pas zes maanden in dienst, raakte bij de feiten niet gewond.

Bloedwraakmoord

Faton S. werd in oktober 2018 door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de zogenoemde bloedwraakmoord. Zijn vader en zijn broer kregen respectievelijk als opdrachtgever en als schutter 28 en 26 jaar cel. Tijdens een aanslepende familievete werd door hen de Kosovaar Nedjip Mustafa (39) in december 2013 doodgeschoten aan zijn woning in Sint-Niklaas. Daarnaast hangt Faton S. ook een celstraf boven het hoofd voor geweldplegingen tegen cipiers in de gevangenis van Hasselt.

Volgens de verdediging drukte de verdachte tijdens zijn verhoren bij de politie en bij de onderzoeksrechter al zijn spijt uit over de feiten. "Mijn cliënt beseft dat het niet goed te praten is. Hij is ook bereid om het slachtoffer persoonlijk of per brief zijn excuses aan te bieden", aldus meester Mathieu Langerock. De precieze aanleiding voor de feiten blijft onduidelijk. S. ging namelijk akkoord om de rest van zijn straf in zijn thuisland uit te zitten. "Die tussenstaatse overbrenging zit al in een laatste fase."

