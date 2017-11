Gedetineerden zoeken weg terug naar maatschappij

Zo’n ‘Re-Entry’-woning is een initiatief van de directie van het penitentiair centrum van Ruiselede om de slaagkansen om te re-integreren te verhogen. Er stond al een hele poos dienstwoning leeg in de buurt van het PLC. En dat paste in het plan van directeur Chris De Vidts om gedetineerden in een soepel systeem klaar te stomen voor hun terugkeer naar de maatschappij. Intussen hebben al 6 gedetineerden via het ‘Re-entry’-huis met succes de stap gezet. Wij gaan op bezoek bij Jan, een fictieve naam.