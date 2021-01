Deleu was stichter en hoofdredacteur van het cultuurtijdschrift Ons Erfdeel en is nu hoofdredacteur en zelfs de hele redactie in één man van Het Liegend Konijn. Dat is het tijdschrift voor hedendaagse poëzie dat 18 jaar is en dus volwassen. En net nu is ook het Groot Verzenboek uit, wat is samengesteld door Jozef Deleu.