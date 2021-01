Geen afkoelingsweek in basisonderwijs, leerlingen krijgen wel vaste plaatsen

Er komt geen afkoelingsweek in het basisonderwijs in de week voor de krokusvakantie. Dat is bevestigd aan Belga, na onderwijsoverleg tussen minister Ben Weyts (N-VA), de vakbonden en de virologen.

De extra maatregelen die vorige week werden ingevoerd, blijven behouden. Leerlingen in het lager onderwijs krijgen ook vaste plaatsen in de klas en in de refter.

De ongerustheid in het onderwijs neemt al enkele weken toe door de opmars van het coronavirus en de nieuwe varianten. Daarom werd vorige week al besloten een week afstandsonderwijs te organiseren voor leerlingen van het secundair in de week voor de krokusvakantie. Ook de teststrategie werd aangescherpt, lagereschoolkinderen die in contact gekomen zijn met een besmet kind worden nu ook als een hoogrisicocontact beschouwd en mondmaskers zijn in het vijfde en zesde leerjaar verplicht als er een besmetting in die klas is.

Omdat de situatie intussen nog ernstiger is - bijna een op de vijf coronabesmettingen wordt nu vastgesteld bij kinderen en jongeren - drongen extra maatregelen zich volgens de vakbonden op. De socialistische vakbond ACOD pleitte ervoor om de afkoelingsweek ook in het basisonderwijs in te voeren, maar minister Weyts en de andere vakbonden waren daar geen voorstander van. Volgens hen moeten daardoor veel kinderen naar de opvang worden gebracht, waardoor er opnieuw meer kruisbestuiving is tussen verschillende bubbels.

Dinsdagavond werd beslist om naschoolse activiteiten voor kinderen en tieners te laten plaatsvinden in groepen van maximaal tien personen. Aan ouders wordt ook gevraagd om de activiteiten van hun kinderen te beperken tot één hobby of activiteit per week. In het licht van die beslissing is woensdag op het onderwijsoverleg beslist om geen grote nieuwe maatregelen te nemen. De afkoelingsweek in het onderwijs komt er niet, de huidige maatregelen worden behouden. Wel krijgen kinderen in het basisonderwijs een vaste plaats in de klas en in de refter.