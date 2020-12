Geen applaus, maar Tick Together!

Dagenlang werd er in de eerste lockdown geapplaudisseerd voor de zorgverleners om 20u. Om het jaar nu af te sluiten, wordt echter Let's Tick Together georganiseerd. Het initiatief komt er op 30 december, nu om 8u 's morgens.

Het idee komt er van Kunstencentrum Vooruit en Moving Closer, een organisatie die kunst, zorg en rituelen met elkaar verbindt. Heel wat mensen zetten hun repetities al online. Let's Tick Together moet een aparte, maar mooie afsluiter brengen van een vreemd jaar en goeie moed geven voor 2021.

"We herdenken wat we verloren zijn, maar geven ook kracht aan elkaar. Want ook volgend jaar zullen we elkaar nodig hebben", zegt organisatrice Barbara Raes. Na het applaus van de eerste lockdown, moet dit ook een soort ode aan de zorgverleners zijn. Zij strijden al maandenlang in de ziekenhuizen en op andere manieren voor de gezondheid van de medemens.

Op de website: www.letsticktogether.be zal de tickcompositie de 30ste december live gestreamd worden. Je kunt meespelen én op zich niets verkeerds doen. Iedereen kan en mag z'n eigen ritme bepalen.