Geen arena om elkaar te bekladden op 50-dagenviering

Op 5 mei is er 's avonds een fuif en op 6 mei 's morgens een ontbijt met een optreden. Het politiereglement voorziet o.a. in een verbod op het gebruik van zwijnenstiften, scheerschuim en andere bevuilende stoffen. Maar Vancayseele wil dat er een zone wordt aangeduid waarbinnen dit wel kan.

Wie die zone betreedt, zou dan medeleerlingen mogen bekladden en geeft ook toestemming om zelf beklad te worden met deze bevuilende stoffen.

"Niet wenselijk"

Burgemeester Emmily Talpe, die een dochter heeft die dit jaar één van de feestvierders is, antwoordde dat het niet wenselijk is om een soort arena of boksring op te zetten waar iedereen elkaar zomaar kan bespringen en bekladden.

Het zou de drempel alleen maar veel lager maken om hetzelfde te doen buiten de zone, want de eenduidigheid gaat dan verloren, zowel voor de jongeren als voor de politie.

Geen karrentocht

Een karrentocht op vrijdagochtend 6 mei zit er dit jaar niet in omwille van te weinig beschikbare karren. Samen met de leerlingenbegeleiders en de leerlingen wordt bekeken wat nog kan of welk alternatief mogelijk is.