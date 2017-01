Geen bewaking meer op snelwegparkings

Die bewaking kwam er om te verhinderen dat er mensen zonder papieren in vrachtwagens zouden kruipen om in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Op de parkings in Jabbeke en Mannekensvere liepen er tijdelijk privébewakers rond, maar de overheid besliste dat die maatregel maar tot het einde van vorig jaar gold. De transportbonden zijn intussen niet tevreden met de beslissen, want truckers werden meermaals bedreigd om toch maar vluchtelingen mee te nemen.

Volgens de bevoegde minister Ben Weyts is die bewaking niet meer nodig, nu het vluchtelingenkamp in Calais ontruimd is. Hij voorziet wel permanent bewaakte overnachtingsplaatsen voor truckers, zoals voorzien in Westkerke.