Geen beweging rond sociaal plan Bekaert

Het aantal jobs dat bij Bekaert moet verdwijnen is vastgelegd op 250. Het bedrijf sluit onder meer zijn fabriek in Moen. De productie verhuist naar Tsjechië. Maar wie moet vertrekken en wie elders in het bedrijf aan de slag kan, daar raken de onderhandelaars het niet over eens. Er is discussie over het aantal vrijwillige ontslagen dat Bekaert aanvaardt. Hoe meer de directie er aanvaardt, hoe meer andere werknemers aan de slag kunnen blijven. Vandaag is er opnieuw overleg, dit keer met een sociaal bemiddelaar.