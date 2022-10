"Geen bewijs voor fout Kato": Trucker veroordeeld na ongeval waarbij meisje van 12 stierf

De vrachtwagenchauffeur van 56 jaar die twee jaar geleden in Zwevegem betrokken was bij een ongeval waarbij een meisje van 12 stierf is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een boete van 4.000 euro.

Daarnaast krijgt hij een rijverbod van 1 jaar, waarvan een half jaar effectief. De trucker had de vrijspraak gevraagd. Er is geen bewijs dat er een fout door het meisje, Kato, zelf is gebeurd.

Het ongeval in de Bekaerstraat waarbij Kato stierf zorgde voor heel wat beroering, ook rond de fietsveiligheid in Zwevegem. De meisjes waren op weg naar school toen de vrachtwagenchauffeur hen probeerde in te halen. De advocaat van de familie van het slachtoffer wees erop dat bestuurders bij zo'n manoeuvre extra voorzichtig moeten zijn als er kinderen in de buurt zijn, zo staat in de wet. De nabestaanden vonden de vraag om vrijspraak onbegrijpelijk.

