Geen bijkomende straf voor hardleerse tafelschuimster

Deze keer kreeg ze geen bijkomende straf, omdat de rechter rekening hield met een eerdere veroordeling door het Gentse hof van beroep.

Maria L. zat tot juni 2019 lang in voorhechtenis in een ander dossier, maar begon na haar vrijlating gewoon opnieuw. Van 26 juni tot 7 augustus pleegde ze in totaal zeven feiten van tafelschuimerij. Ze sloeg haar slag in Oostende, Leuven, Brussel, Brugge en Koksijde. Tijdens haar horecabezoeken bleven onder andere garnaalkroketten, tapas, sherry's, wijntjes, mojito's en Westmalle Tripels onbetaald.

Tegelijk moest L. zich ook verantwoorden voor onbetaalde taxiritten in Gent en Eigenbrakel. Ten slotte pleegde ze ook twee diefstallen in supermarkten in Knokke-Heist en Brugge. Bij die feiten stal ze vooral wijn, maar ook druiven, tapas en gorgonzola. Na de laatste winkeldiefstal op 13 augustus 2019 werd de verdachte aangehouden door de onderzoeksrechter. Voor tafelschuimerij is een aanhouding door de beperkte strafmaat niet mogelijk.

Op het proces vroeg de verdediging om rekening te houden met een eerdere veroordeling van de beklaagde. In februari 2020 kreeg ze van het Gentse hof van beroep immers al twee jaar cel voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode. De rechter oordeelde dat die bestraffing voldoende was, waardoor L. voor de feiten in het Brugse dossier dus geen extra straf meer kreeg.

