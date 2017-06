Geen BK vinkenzang door vogelgriep

In Kortemark kan het Belgisch kampioenschap vinkenzetten volgende zondag niet doorgaan door de vogelgriep. Dat meldt de Algemene Vinkeniersbond.

Het is een jaarlijks evenement waar alle liefhebbers van de vinken hun hartje kunnen ophalen. Dat het dit jaar niet kan doorgaan door de vogelgriep, is een teleurstelling voor veel vinkeniers.

In Lauwe, Waardamme en Zuienkerke zijn al gevallen van vogelgriep gesignaleerd. Verschillende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de opstoot zich verder verspreidt. En nu moet dus ook het Belgisch Kampioenschap vinkenzetten afgelast worden. Een pijnlijke beslissing voor het bestuur: "Na grondig overleg binnen de raad van bestuur, en in volledige samenspraak met de kerngroep van de organisatoren van het gewest Torhout, dient onze federatie door overmacht, hoe jammerlijk ook, de organisatie van het Nationale Kampioenschap 2017 in Kortemark af te gelasten."