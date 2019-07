Geen blauwalgen in De Blankaart

Eerder had politiezone Polder gewaarschuwd voor mogelijke blauwalgen in het WaterProductieCentrum. Volgens de woordvoerder van de Watergroep waren er wel enkele algen in het waterreservoir waarna het productieproces is bijgestuurd. De algen zijn weggestroomd in een nabijgelegen beek. Enkele voorbijgangers hadden dit opgemerkt en de politie verwittigd. Het ging hier niet om blauwalgen maar om gewone algen die geen gevaar vormen. Blauwalgen kunnen zorgen voor irritaties aan ogen of huid of zelfs voor ernstige gezondheidsklachten.