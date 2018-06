Geen blauwalgen meer op Dikkebusvijver

Er is opnieuw watersport en -recreatie mogelijk op Dikkebusvijver in Ieper.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid, dat is een dienst van de Vlaamse overheid, heft het verbod om te zwemmen of watersporten op.

Ieper blijft wel waakzaam. Elke week gebeurt er een analyse van het water en wordt er gekeken of er geen drijflagen van blauwwier aanwezig zijn. De ervaring van vorige jaren leert dat de blauwwieren vaak even snel komen als gaan. Nieuwe bloei is niet uit te sluiten, de weersomstandigheden zullen hier de bepalende factor zijn.

De stad, de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt aan wandelaars, watersporters, en vissers om alert te blijven en drijflagen te signaleren als ze die zien. Want de algen zijn gevaarlijk voor watervogels en vissen, maar ook voor mensen. Bij de mens kunnen ze onder meer huiduitslag, hoofdpijn, diarree en koorts veroorzaken.