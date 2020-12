Geen boerenjaar voor vismijn Nieuwpoort

Er werd daar 360 ton vis verhandeld. In 2019 was dat nog 430 ton, een daling dus met 16 procent. Ook de omzet daalde met 14% en kwam uit op 1,6 miljoen euro. Volgens de vismijnautoriteiten is dat te wijten aan de voorjaarsstormen in februari en aan de eerste lockdown waardoor restaurants hun deuren moesten sluiten.

Garnalen

De aanvoer van garnalen, veruit de populairste vangst in Nieuwpoort, daalde tot 86 ton. Het jaar voordien was dat 112 ton. Garnalen maken bijna 30% uit van de omzet. Daarna volgt tong, zeekat, schol en zeebaars. In 2020 waren er aanlandingen van 35 vissersschepen, waarvan het merendeel Nederlandse. Maar 10 Belgische vaartuigen zorgden voor 77% van de omzet.

