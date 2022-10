De buurt aan Waregemse zijde vreesde overlast door het stof, en verkeershinder door aan- en afrijdend vrachtverkeer. De stad Waregem gaf negatief advies, voor Kruisem kon zo'n breekwerf wél op enkele voorwaarden. Maar het was uiteindelijk de Oost-Vlaamse deputatie die de knoop zou moeten doorhakken, maar zover komt het dus niet: volgens de provincie is de aanvraag in juni al ingetrokken.