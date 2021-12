Geen buitenevents & weer bubbels? Van "overdreven" tot "begrip"

Het afgelasten van buitenevenementen en het advies om onze contacten te beperken tot twee a drie huishoudens: ook dat ligt morgen dus op tafel bij het overlegcomité. Voor de ene maatregel is er alvast meer begrip dan voor de andere, zo blijkt uit de reacties die we sprokkelden in Brugge.

"Buiten moet alles kunnen"

Het is gezellig op de schaatspiste op het Minnewater in Brugge. Dit evenement in buitenlucht is straks misschien niet meer mogelijk en dat valt toch wel zwaar.

"Alles buiten moet perfect kunnen doorgaan, we zitten in de buitenlucht", zegt Philippe Vandenbussche. "Ik denk niet dat er een probleem is. De maatregelen van Nederland vind ik een beetje extreem."

Peter Verbeke: "Ik vind in deze gelegenheid dat het toch wel geen probleem mag zijn in open lucht. De kinderen zijn volop bezig, ze doen een masker aan, speelsgewijs. Het kan, als het geen overbevolking is."

"En voor dan alle vrijheid van de mensen af te nemen, zeker in buitenactiviteiten; dat vind ik overdreven", zegt Patsy Callebaut.

-Stel dat het een probleem wordt in de ziekenhuizen? -"Ja, er zal altijd ergens een probleem zijn. Jammer genoeg soms in de ziekenhuizen, ik denk dat dat te overbruggen zal zijn. Dat is mijn mening, ik ben geen dokter of viroloog."

Daar zijn de bubbels weer

En terug van weggeweest: de bubbels. Mogelijk mogen we maar 2 of 3 gezinnen uitnodigen aan de feesttafel. Maar daar is begrip voor.

Betsy Riviere: "Enkel de kinderen, beperkte kring. Ik volg de maatregelen zo goed als ik kan. En ik denk dat het best is om wat voorzichtiger te zijn en geen al te grote groepen binnen te ontvangen."

"Ja, beperkt moet dat wel mogelijk zijn denk ik", zegt Karen D'hont. "Enkel in dichte familie moet dat wel mogelijk zijn, het is spijtig als we die momenten moeten missen."

Afwachten dus wat het overlegcomité morgen gaat beslissen.