Je amuseren bij jeugd- of sportverenigingen kan niet omdat er een grote uitbraak van corona is in een basisschool in Beveren-Leie. 46 kinderen zijn daar ziek geworden en daardoor moet de school ook dicht. De stad Waregem wil een verdere verspreiding van het virus voorkomen. Intussen stijgen de coronacijfers weer in het zuiden van onze provincie. Op een week tijd is het aantal besmettingen verdubbeld.