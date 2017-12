Geen bussen meer na 20u

Momenteel zijn er in West-Vlaanderen vertragingen op het volledige net. De grootste vertragingen zijn er in de regio Brugge en Kortrijk. Ook in de Westhoek gaat het moeizaam. Sommige belbussen en enkele stads- en streekbussen in Kortrijk konden niet uitrijden deze namiddag. De Lijn zet pendelbussen in tussen de Kusttramhaltes Oostende Station en De Haan Zwarte Kiezel om problemen met de Kusttram op te vangen.

