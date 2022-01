Geen carnavalsstoet in Menen, alternatief in de zomer

Corona gooit ook dit jaar roet in het eten. Carnavalsverenigingen konden geen voorbereidende activiteiten organiseren, hun middelen zijn hierdoor beperkt, de onzekerheid over het al dan niet kunnen doorgaan van de stoet, de korte voorbereidingsperiode van zodra er groen licht is… allemaal factoren die een rol spelen in de beslissing om carnaval te schrappen.

"Niet mogelijk in deze omstandigheden"

Schepen Vandecasteele: “Eerder deze week hadden we overleg met al onze carnavalsverenigingen. Het standpunt was unaniem: een leuke stoet voorbereiden is gezien de huidige omstandigheden niet mogelijk. Daarom gaat de stekker er voor 13 maart 2022 uit. Spijtig, maar samen met alle enthousiaste carnavalisten én onze diensten denken we al na over een alternatief, in de zomer in het kader van Boulevard Solar."

Blankenberge en Knokke-Heist wachten het Overlegcomité van morgen af om een beslissing te nemen. Voor hen zal vooral de beslissing voor de horeca de knoop doorhakken.