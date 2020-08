Geen carnavalsviering in Heist volgend voorjaar

Dat heeft het gemeentebestuur beslist in samenspraak met de werkgroep carnaval. De gemeente wil daarmee duidelijkheid brengen voor alle betrokkenen. Het gemeentebestuur onderzoekt wel een manier om de carnavalsgroepen te ondersteunen.

Er was lange tijd was onzekerheid rond carnaval Knokke-Heist in 2021. Na een unaniem advies over het afgelasten van alle carnavalsevenementen, besliste het college van burgemeester en schepenen vandaag om "Heist viert carnaval" niet te laten plaatsvinden. Er komt dus geen zondagstoet op 14 februari en ook geen verlichte avondstoet op de dinsdag die daarop volgt. Carnaval in Heist is één van de populairste carnavalsvieringen van het land.

Hoe zit het in Blankenberge?

Het gemeentebestuur zal in samenspraak met werkgroep carnaval onderzoeken op welke manier de carnavalsgroepen uit Knokke-Heist kunnen ondersteund worden. Buurstad Blankenberge neemt voorlopig nog geen beslissing rond de carnavalsfestivititeiten. "We zullen eerst uitgebreid overleggen met de carnavalsverenigingen en nemen geen overhaaste beslissingen", vertelt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). De badstad besliste wel al dat de start van het carnavalsseizoen, waarbij een 'prins carnaval' wordt gekozen, in het najaar van 2020 niet zal plaatsvinden.