Geen celstraf voor man die Jelle Tommelyn aanreed

Daarnaast krijgt hij een rijverbod van drie jaar en moet hij alle bijhorende testen opnieuw afleggen. De familie van het slachtoffer is sterk ontgoocheld. De man werd in april vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee met uitstel. Maar hij tekende beroep aan tegen zijn straf. Zijn advocaat pleit voor een alternatieve straf, door lezingen te geven in scholen. De beklaagde zou graag dingen kunnen rechtzetten en nog kansen krijgen in het leven.

Wat gebeurde er?

Zondag 7 februari 2016. Jelle en zijn vriendin wandelen rond 5.30 uur langs de Brugsebaan in Lichtervelde. Het koppel wordt aangereden door de witte bestelwagen van Bryan I. Pas enkele uren later gaat de 31-jarige Lichterveldenaar zich aangeven bij de politie. Ondertussen is Jelle Tommeleyn (24) in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Zijn vriendin blijft ongedeerd.

Jelle was drummer van rockgroep Miava uit Lichtervelde. Als getalenteerd drummer maakte Jelle ook deel uit van nog twee andere groepen: Blackbird Phantom en The Heavy Crown.

Manifeste onoplettendheid

Volgens het openbaar ministerie werd het ongeval veroorzaakt door een manifeste onoplettendheid. De beklaagde zou vlak voor de crash immers zijn GSM gezocht hebben in zijn voertuig. "Hij moet zeker gevoeld hebben dat hij van de rijbaan afweek, want daar liggen kasseien naast de rijbaan", aldus procureur Luc Strypsteen.