Geen COVID-patiënten meer op intensieve in AZ Zeno

Het AZ Zeno in Knokke-Heist telt als een van de eerste ziekenhuizen in West-Vlaanderen geen coronapatiënten meer op de afdeling intensieve zorgen.

Ook het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis is bij AZ Zeno niet hoog. Vijf liggen er nog.

Nationaal gezien daalt het aantal besmettingen dan weer minder snel dan wat verwacht werd. Allicht zullen we pas eind december de drempel van de 800 besmettingen per dag bereiken. Er is opnieuw een toename van de besmettingen bij kinderen, wat vasthangt aan de heropening van de scholen.

