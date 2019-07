In Brugge komen er geen deelsteps. Enkele aanbieders van de elektrische steps hadden daarop gehoopt, maar volgens het stadsbestuur is het systeem van deelfietsen voldoende.

Brugge gaat het Blue-Bikessysteem wel uitbreiden met 32 fietsen. Het stadsbestuur wijst ook op de vele wegen met kasseien in Brugge die niet ideaal zijn voor de deelsteps. Ook de toenemende negatieve ervaringen in andere steden doet Brugge ervan afzien. Zo waren er in Brussel al enkele zware ongevallen. Gebruikers van de steps laten die vaak ook rondslingeren in de stad.