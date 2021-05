Geen doorbraak in 21 jaar oude verdwijningszaak

Vanmorgen was er een zoekactie van de Cel Vermiste Personen op het kanaal in ter hoogte van Izegem, Ingelmunster en Oostrozebeke. De speurders waren op zoek naar Christophe Maertens.

Die verdween op zondag 16 januari 2000 uit zijn woonplaats in Izegem. Hij vertrok met zijn wagen, een rode Daihatsu Charade met nummerplaat RET-610. Christophe Maertens was op dat ogenblik 26 jaar oud.

Vorige week werden verschillende plaatsen op het kanaal met een sonarboot gescand, en op vier plaatsen is toen iets gevonden. Duikers onderzochten die plaatsen vanmorgen verder. Alain Remue, Cel vermiste personen: "Er is een nieuwe scan gebeurd van het kanaal. Die heeft vier spots opgeleverd die we vandaag controleren met duikers van de Civiele Bescherming. Om te zien of het toch zou kunnen dat we hier het voertuig van Christophe Maertens vinden. We zijn hier al enkele keren geweest maar de middelen waarover we beschikken worden ook almaar beter. Sonars worden performanter en krachtiger. Daarom was een nieuwe scan nuttig."

Maar op een aanhangwagen en wat rommel na, is niets gevonden. Voorlopig is er dus geen doorbraak in dit oude dossier.

Bij dergelijke zoekacties zijn wel al vaker oude verdwijningszaken opgelost, onder meer in Waregem ruim twee jaar geleden.



