Geen draagvlak voor algemene zone 30 in de stad

Het is nochtans voor veel stadsbesturen een paradepaardje. Zo mag je ook in Brugge en Kortrijk in het hele stadscentrum niet sneller dan 30. Traag én veilig is de redenering. Maar steeds meer Belgen hebben er dus genoeg van. "Verrassend", stelt de Kortrijkse schepen voor mobiliteit Axel Weydts. "De cijfers bewijzen het. Als je wordt aangereden aan 30 per uur, dan heb je 1 procent kans op overlijden. Aan 50 per uur stijgt die kans tot 60 procent"

Wel vaker controles

Niemand kan tegen meer verkeersveiligheid zijn. Maar uit onze rondvraag in Brugge en Kortrijk blijkt vooral de vraag om redelijkheid. "Er zijn een aantal straten waar het wat overdreven is, vooral rond scholen die op dat moment dicht zijn. Ik ben voor de aanpasbaarheid van de zone 30", luidt het bij een inwoner. Ook opvallend: we zijn steeds meer tegen algemene zone 30, maar de politie mag daar van ons volgens het onderzoek wat vaker op controleren. Ook 2 op 3 wil zelfs meer alcoholcontroles.