Geen enkele olielozing door schepen in Noordzee in 2021

De kustwacht spoort vervuilingen door schepen op zee op met behulp van een "sniffervliegtuig", een vliegtuig dat met sensoren olielozingen kan opsporen en de uitstoot van schepen kan meten. Daarmee kan gerichter worden gewerkt dan met willekeurige controles in havens, klinkt het. "We zien dat strengere regels en controle werken", zegt Van Quickenborne.

Zo is het aantal vastgestelde olievervuilingen sinds de start van de metingen begin jaren negentig aan het dalen. Vorig jaar werd er zelfs geen enkele lozing gevonden. Ook het aantal overtreders van de zwaveluitstootnormen vertoont een dalende trend: van 16,7 procent van de gecontroleerde schepen in 2015 naar 5,4 procent in 2021.

Duurdere diesel

Vorig jaar waren er wel iets meer lichte overtredingen dan het jaar voordien, mogelijk omdat diesel met ultra laag zwavelgehalte duurder werd. "Uit economische overwegingen blijven sommige schepen langer doorvaren op diesel met hogere zwavelgehaltes (wat in bepaalde gebieden buiten de Noordzee mag, red.), vooraleer ze de omschakelprocedure inzetten".

Sinds 2021 kan het sniffervliegtuig ook de stikstofuitstoot van schepen meten. "Van de 1.004 schepen waarvan de stikstofuitstoot in 2021 werd gemonitord, lieten er 23 verdachte waarden optekenen", klinkt het. De Belgische resultaten zullen helpen om op internationaal niveau strengere regels vast te leggen.

Positief effect op fauna en flora

Volgens de minister is de daling van de vervuiling goed voor de fauna en de flora van de Noordzee. Het aantal gespotte bruinvissen en zeehonden tijdens de vluchten is hoger dan ooit, klinkt het. Zo zwemmen er nu naar schatting zowat 2.700 bruinvissen in de Belgische wateren. En onlangs werd de Europese platte oester voor het eerst in twintig jaar weer gespot in de Belgische Noordzee. "We moeten onze Noordzee koesteren. Het is het grootste natuurgebied van België", besluit Van Quickenborne.