Geen enkele trajectcontrole in West-Vlaanderen werkt

In het antwoord aan Lambrecht heeft Weyts het over twee defecte trajectcontroles, en vier trajecten waar er wel een installatie staat die niet werkt. “Minister Weyts heeft er een gewoonte van gemaakt om veel aan te kondigen, zo zijn er verschillende trajectcontroles in West-Vlaanderen in planning, studie of wacht, maar zonder meer. Zo worden de cijfers opgesmukt maar verbetert er niets aan de verkeersveiligheid,” zegt Annick Lambrecht.

De Brugse politica wil dat er snel meer trajectcontroles werken, om het aantal zware ongevallen te doen dalen.

Enkele andere trajectcontroles, niet op gewestwegen, werken wel: zo zijn er twee in Waregem.