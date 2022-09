Geen evenementen van Commonwealth War Graves Commission tijdens rouwperiode de Queen

De Commonwealth War Graves Commission schrapt tijdens de officiële rouwperiode alle evenementen. Die beslissing komt er na het overlijden van de Queen gisteren. Vanavond is er een eerbetoon aan de Menenpoort tijdens de Last Post.

"Bij het CWGC zijn we allemaal diep bedroefd door het overlijden van Hare Majesteit The Queen", klinkt het. Daarom beslist de Commonwealth War Graves Commission om alle komende evenementen af te gelasten. "Als teken van respect voor Hare Majesteit tijdens de officiële periode van rouw, hebben we besloten om al onze komende evenementen met onmiddellijke ingang te annuleren." Het gaat om de evenementen die zouden plaatsvinden tijdens de officiële periode van rouw, tot zeven dagen na de uitvaart van de Britse koningin. Open Monumentendag komend weekend zal dus niet doorgaan.

Ook de vlaggen hangen halfstok.

Last Post

De Last Post Association en de Stad Ieper organiseren vanavond om 20 uur een eerbetoon voor de overleden Koningin Elizabeth II tijdens de dagelijkse Last Post onder de Menenpoort. In een toespraak zal hulde gebracht worden aan de Queen. Daarna volgt de Last Post zelf en een minuut stilte. Om de ceremonie af te sluiten, zullen vertegenwoordigers van de Stad Ieper en de Last Post Association samen een krans neerleggen.

