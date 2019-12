Geen Festival aan Zee meer in 2020

Het contract tussen het gemeentebestuur en de vzw Dranouter liep ten einde na de laatste editie in april dit jaar. Er moest dus een nieuwe overeenkomst worden afgesloten, maar de betrokken partijen vonden geen datum die voor hen beide paste. Daarom komt er een -weliswaar abrupt- einde aan 15 jaar festivalgebeuren op het strand.

Vervanger

"Het gemeentebestuur benadrukt dat zij met de beste herinneringen terugkijkt naar de samenwerking met de vzw Dranouter in het algemeen en de medewerkers van Festival aan Zee in het bijzonder", luidt het in een mededeling. Het gemeentebestuur gaat nu op zoek naar een waardige vervanger voor dit evenement in het voorjaar.

