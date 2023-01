Sinds nieuwjaar heeft de Franse regering de directe kortingen voor diesel en benzine vervangen door een premiesysteem. En daardoor is de prijs in Frankrijk gestegen, bij ons is het een stuk goedkoper. Maar voor Frans tanktoerisme zorgt dat dus niet meteen. In Menen is het wel iets drukker dan normaal. Maar je moet er niet aanschuiven, zoals in oktober vorig jaar. Toen was er in Frankrijk een probleem met de bevoorrading van brandstoffen.