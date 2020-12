Geen genade meer voor studenten Europacollege

Dat zeggen zowel burgemeester Dirk De fauw als politiecommissaris Dirk Van Huffel. Afgelopen weekend is voor de zoveelste keer een lockdownfeestje stilgelegd met studenten uit het Europacollega.Na het zoveelste lockdownfeestje op rij is voor de burgemeester van Brugge de tijd van waarschuwen voorbij. Overtreders krijgen een boete van 250 euro, maar studenten die voor de tweede keer tegen de lamp lopen worden naar de rechtbank doorverwezen. "De boetes voor de rechtbank kunnen tot 4.000 euro oplopen. Bovendien kan een gevangenisstraf opgelegd worden. Dit zal toch wel enkele studenten afschrikken. Als dit op je strafblad komt, en je wil een hoogwaardige internationale functie bekleden bij een overheid of bedrijf, kan je dit best missen bij het solliciteren", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Bijkomende sancties

In totaal moest de politie nu al 32 pv's uitgeschrijven voor studenten van het Europacollege, wegens inbreuken op de coronaregels. Ook de school zelf kreeg al een boete van 750 euro opgelegd. De rector zal de student-overtreders nog een bijkomende sanctie geven.

