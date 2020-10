Geen genade voor inbreuken nieuwe coronaregels

Vanaf vandaag moeten cafés om 23 uur de deuren sluiten, is het aantal nauwe contacten beperkt tot drie en mogen buiten nergens meer dan vier mensen ongeorganiseerd samenscholen. Ook in de privésfeer is het voortaan verboden meer dan vier mensen uit te nodigen. De boetes op inbreuken van de coronaregels blijven onveranderd: 250 euro voor burgers, 750 euro voor horeca-uitbaters. Speciale aandacht is er ook voor sportkantines, omdat onderzoek uitwijst dat veel mensen ook daar besmet raken.

"Geen heksenjacht"

Minister van Justitie Van Quickenborne en gouverneur Decaluwé waarschuwen dat iedereen die tegen de lamp loopt die boete ook zal moeten betalen. Politie is gevraagd nog meer in te zetten op onmiddellijke minnelijke schikkingen via een betaalterminal of QR-code, wat de administratieve last op justitie moet verlichten. Maar ook wie dat weigert zal moeten betalen, aldus Van Quickenborne. "We willen geen heksenjacht, maar we willen wel dat alles correct gevolgd wordt. Zaken zullen worden gebundeld en er zullen uitspraken zijn."

Volgens Nicholas Paelinck, de voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie en de korpschef van de politizone Westkust, zullen agenten meteen optreden en verbaliseren. "Ik denk dat de mensen voldoende gesensibiliseerd zijn. Bovendien zijn de maatregelen nu erg duidelijk, vindt Paelinck. "Mensen kunnen zich niet wegsteken achter onduidelijkheid, en ook voor de politiediensten is het helder welke maatregelen ze op het terrein moeten afdwingen."

