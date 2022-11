Geen groot padelcomplex in Ingelmunster

Er komt voorlopig geen groot padelcomplex op de voormalige Aviflorasite in Ingelmunster. Dat zegt burgemeester Kurt Windels.

De initiatiefnemers wilden op de Aviflorasite het grootste padelcomplex van de Benelux bouwen. Maar ze hebben nu hun plannen ingetrokken, vooral door de bezwaren van de buurt. Het zou te groot worden, te luid en er zou ook te veel verkeershinder zijn. Of de ondernemers later met nieuwe, meer kleinschalige plannen komen, is nog niet duidelijk.