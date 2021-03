Geen grote events in Blankenbergse zomer, "wel sfeer"

"We plannen geen grote evenementen," bevestigt burgemeester Daphne Duméry aan Focus&WTV. Het is met de huidige cijfers koffiedik kijken. En we willen ons liever focussen op de zaken zoals vorige zomer: sfeer in de stad én aan crowd control doen. Tegelijk ook uitpakken met grote evenementen zou daar haaks op staan."

Alleen Bloemencorso op agenda

Eén van de topevenementen is 'Zomerhit', dat vindt allicht plaats in dezelfde omstandigheden als vorig jaar, binnen in de Pier. Ook andere zomerse tradities staan ook in 2021 niet op de kalender. "Uitzondering is voorlopig het Bloemencorso," zegt burgemeester Duméry. "Dat zit zo verweven in het DNA van de stad dat we dat nog niet kunnen annuleren. Dat is op het einde van de zomer, daar is dus nog wat tijd om af te wachten."

Een zomer zonder grote evenementen hoeft trouwens niet per se een ramp te zijn, denkt de burgemeester: "We horen van bezoekers die langskwamen in de krokusvakantie, met kerst of tijdens de herfstvakantie dat ze de stad bijzonder sfeervol vonden. Het is daar waar we ook komende zomer op willen inzetten."