Geen grote problemen bij het stemmen

Het stemmen is vlot verlopen. Dat zegt Peter Grouwels, woordvoerder van de FOD Binnenlandse Zaken, aan Belga. Alles werd in real-time gemonitord, in onze provincie verliep alles vrij vlot.

Hier en daar was er een klein probleem met enkele computers, maar dat raakte snel opgelost. De stembureaus waar op papier moest worden gestemd, zijn sinds 14 uur zondagmiddag gesloten. Iedereen die om 14 uur nog stond aan te schuiven, mocht wel nog zijn of haar stem uitbrengen. In de gemeenten waar de stembusgang elektronisch gebeurt, kunnen kiezers nog tot 16 uur terecht.

Altijd wat improviseren

Verkiezingen zijn ook altijd een beetje improviseren. Mensen die hun oproepingsbrief kwijt zijn, bijzitters die niet komen opdagen of 18-jarigen die op hun eerste stembeurt een beetje het noorden kwijt zijn. Wij volgenden vanmorgen het wel en wee bij de kiesverrichtingen in Kortrijk, in een bureau waar meer dan 8000 mensen moesten stemmen.