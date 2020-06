In Blankenberge was het gezellig druk maar uitbaters van horecazaken en strandbars hopen toch op meer. Zelfs na een maandenlange quarantaine komt het kusttoerisme maar mondjesmaat op gang. Er stapt veel volk van de trein in Blankenberge. Maar de treinen zitten niet overvol. In de winkelstraat worden de stromen van en naar de dijk gescheiden gehouden. Een overrompeling is het alvast niet op de eerste dag dat de dagjesmensen weer hun favoriete badplaats en hun ligzetel in de zon mogen opzoeken.