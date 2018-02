Geen IKEA in Wevelgem en West-Vlaanderen

Er komt geen IKEA in Wevelgem en bij uitbreiding in de volledige provincie, dat laat de Zweedse meubelgigant weten in een persbericht.

"Het snel veranderend retaillandschap, het veranderende consumentengedrag en het stijgende belang van e-commerce vragen om nieuwe manieren om te beantwoorden aan de behoeften van onze klanten. Zeer binnenkort zullen wij bovendien onze webshop lanceren. Dit is een logische volgende stap voor IKEA en zal ons nog dichter bij onze klanten brengen", aldus IKEA.

IKEA: "Wel kleinere verkooppunten"

Er lagen vier mogelijke locaties op tafel voor een nieuwe IKEA in West-Vlaanderen. De vier mogelijkheden voor de inplanting van een woonwarenhuis van de Zweedse keten waren Heule-Ringshopping, Evolis in Kortrijk, Hoog-Kortrijk en Ter Biest Wevelgem. Vooral de optie Wevelgem leek interessant voor de meubelgigant.

Als aanvulling op hun bestaande winkels voorziet IKEA wel andere types van verkooppunten voor West-Vlaanderen. Alles zit nog in de denkfase. Citystores, kleinere pop-ups of pick-up points in combinatie met online verkoop zouden wel kunnen. Eventueel zelfs in Kortrijk-Zuid.

Burgemeester Wevelgem: "Mobiliteit was niet opgelost"

Burgemeester Jan Seynhaeve werd door Ikea maandagnamiddag op de hoogte gebracht. "Zij halen aan dat het concept van winkelen veranderd is, dat het zich minder toespitst op grote winkels. Ze spreken we van kleinere winkels in de centra en van e-commerce. Dat is volgens mij maar een deel van het verhaal. We zitten volop in de fase van het Milieu Effecten Rapport dat de impact op de mobiliteit moet onderzoeken. Wij vonden dat dat probleem nog niet opgelost was. IKEA geeft volgens eigen tellingen aan dat er 26.000 auto’s per week zouden bij komen. Dat vereist zeer structurele werken. Als gemeente zagen wij de oplossing niet. We hebben dat meermaals aan IKEA gezegd, en dat zal wellicht meegespeeld hebben."

Ook de extra werkgelegenheid die Ikea zou bieden, lag niet zo hoog. "Er gingen inderdaad een aantal jobs bijkomen. Maar in Wevelgem is er op dit moment maar een werkloosheid van 3 procent. Als IKEA spreekt van 300 of 400 extra jobs, dan zouden die mensen wellicht ook uit andere gemeenten komen. En de winkels in het centrum zullen wel tevreden zijn. Bovendien pakken wij met de gemeente ook uit met een subsidie specifiek voor winkels die zich in het centrum willen vestigen."

