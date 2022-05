"Geen jachtongeval, wel zelfdoding": parket over autopsie

Ervaren jager Patrick Geelhand de Merxem (63) is in Kemmel niet omgekomen door een jachtongeval. Het gaat om zelfdoding. Dat laat het parket weten op basis van de resultaten van de autopsie.

Zondagavond is het lichaam van de man gevonden in een bos aan de rand van de Kemmelberg. Naast zijn lichaam lag een dode ree en een jachtwapen. De man had ook een schotwonde.

Politie en parket kwamen ter plaatse voor het onderzoek. Geen enkele piste werd uitgesloten. Een autopsie op het lichaam gisteren moest meer duidelijkheid brengen. En daaruit blijkt dat de man zelf uit het leven is gestapt.

Jager met passie

Patrick Geelhand de Merxem (63) was advocaat maar ook een verwoed en gepassioneerd jager. Hij was 25 jaar lang voorzitter van wildbeheereenheid In Flanders Fields. Hij is de broer van Jean-Pierre Geelhand de Merxem, die schepen is in Heuvelland.

Wie vragen heeft over zelfdoding of kampt met donkere gedachten kan altijd terecht op de zelfmoordlijn 1813.

