Geen kapvergunning voor linden in Brugge

De deputatie van West-Vlaanderen geeft geen kapvergunning voor de linden op de Koolkerkse Steenweg in Brugge.

Die wilde het stadsbestuur daar weg omwille van belemmering bij de vernieuwing van de rioleringen en nutsleidingen. Het stadsbestuur besliste een vergunning te verlenen voor het kappen van 36 linden. Voor de resterende 76 linden zou een kapvergunning worden aangevraagd in 2019.

Bij de bewoners van de Koolkerksesteenweg waren de meningen verdeeld. Sommige bewoners juichten de geplande bomenkap in de hele straat toe. Ze wezen onder meer op de jaarlijks terugkerende last van vallende bladeren, op boomwortels die hier en daar de voetpaden oplichten, op bomen die de toegang tot hun oprit bemoeilijkten. Het overgrote deel van de bewoners vonden het doodjammer dat de bomen zouden verdwijnen. Tegen de beslissing ging de vzw Groen op aangeven van een actiegroep in beroep.