Geen kerstduik in Brugse reien dit jaar

Er zal dit jaar geen kerstduik zijn in de Brugse reitjes.

Aanleiding is de slechte waterkwaliteit. "Gezien wij kwaliteit hoog in het vaandel dragen en wij de gezondheid van onze sporters voorop stellen, zijn wij genoodzaakt om onze 46e Kerstduik van 21 december 2019 aan de Carmersbrug af te gelasten", laat de organisator, de Brugse ijsberenkring, weten.

"Het alternatief is een andere locatie te zoeken, maar dan kunnen we dat mooie decor, de gezellige sfeer en de kwaliteit niet bieden zoals gewoonlijk. Vandaar onze beslissing. We duimen dat 2020 ons veel en proper zwemwater brengt", luidt het nog.