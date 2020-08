Geen Koerse, wel Koerse Foor in Waregem

Toch laten ze in Waregem het einde van de zomer niet helemaal in stilte voorbijgaan. Sinds vanmiddag kan je naar de Koerse Foor. Het gaat om 25 kermiskramen en attracties die coronaproof op de Markt staan opgesteld. Die kermis ging om klokslag twee uur open.

Online reserveren, maximum 2 uur kermispret

Online reserveren is wel verplicht, in tijdsloten van twee uur. Er is maar één in- en uitgang, kermisbezoekers volgen een coronaproof eenrichtingsparcours en mogen maximum twee uur op de foor blijven."We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Alles is goed geëvalueerd en besproken. Maar we denken met onze maatregelen dat het toch op een heel veilige manier kan gebeuren", zegt schepen van feestelijkheden Pietro Iacopucci. Op de kermis zullen nooit meer dan 200 volwassenen rondlopen. Toch zijn de foorkramers heel blij dat ze hier mogen staan. Ook voor de Waregemse horeca is de kermis een welgekomen opsteker.